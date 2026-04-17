俳優の竹内涼真さんが主演をつとめるミュージカル公演が、開演3時間前になって急きょ中止となった。竹内さんはインスタグラムで「本当にごめんなさい」と謝罪したうえで、次のように説明した。「ギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです」●中止の理由は「出演者