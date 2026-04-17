記事ポイントつくば牡丹園が春限定で開園牡丹とシャクヤクが順に見頃カフェや体験企画も充実つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が、牡丹とシャクヤクが次々に咲く春の庭園を期間限定で公開します。つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」が、グルメやワークショップ、ポニーとのふれあいなども楽しめるおでかけスポットとして登場します。 つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」 開園期間：2026年4月9日(木)〜5月24日(日)