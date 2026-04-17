記事ポイント電動キックボード利用者の65.6％が交通ルールを守れていなかったかもしれないと回答しています。電動キックボード利用者が守れていなかったかもしれない交通ルールは車道の左側通行、二段階右折、飲酒運転の禁止が上位です。MS&ADインターリスク総研株式会社の調査は運転中に約6割が危険を感じた実態も示しています。MS&ADインターリスク総研は、電動キックボードのシェアリングサービス利用経験者500人を対象