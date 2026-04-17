モデルでタレントの吉川ひなのが、新たな事務所のもとで芸能活動を再始動することを１７日、発表した。２０２１年に独立し、フリーで活動中。これまで自身の在り方や生き方について見つめ直す時間を過ごしてきた。私生活では約１０年間の米ハワイでの生活を経て、２５年３月から沖縄に移住。同地域を拠点に子育てを中心にした生活を送ってきた。１男２女の母親でもある吉川は「子どもたちとの生活が始まってから、日々の暮ら