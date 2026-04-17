歌舞伎俳優の市川團十郎が歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）夜の部に「春興鏡獅子（しゅんきょうかがみじし）」に出演することが１７日、発表された。今年は歌舞伎座の創設者で同演目の作者でもある福地桜痴（ふくち・おうち）没後１２０年にあたる。新歌舞伎十八番の一つで、９代目團十郎の薫陶を受けた６代目尾上菊五郎が継承し、現在まで受け継がれてきた歌舞伎舞踊の大曲。團十郎は前半、女形の小姓弥生として可