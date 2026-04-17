記事ポイント株式会社ポイント機構が著名人の顔・動画・声などの利用申込から実績連動の料金計算までを一体化した特許を取得特許番号7837527号は利用条件の可視化やおすすめ表示、記録管理、相続人への承継設定まで含む仕組み株式会社ポイント機構と株式会社Kトラストの事業情報もあわせて確認できるポイント機構が、有名人の顔や動画、声などの価値を見つけてつなぐ仕組みに関する特許を取得します。特許番号7837527号は、利用条