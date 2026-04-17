俳優で歌手・香取慎吾（４９）の変ぼうにネットが驚いた。稲垣吾郎、草ナギ剛、香取による「新しい地図」の公式インスタグラムが１７日、更新され、「＃香取慎吾×『キャイ〜ン』ウド鈴木さんＨａＲＥＮＯ『奇跡の歯ブラシ』ＣＭキャラクターに決定」と出演ＣＭを報告。「本格的なＣＭでの掛け合いは初めてとなるお笑いコンビ『キャイ〜ン』のメンバー・ウド鈴木さんと歯ブラシヘアーで共演です！」と親交のあるウド