9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKAが、23日発売の雑誌『NAILEX 2026年6月号 SPECIAL EDITION』（カエルム）の表紙を飾る。【写真】春っぽピンクビジュのNiziU・MAYUKAAYAKAは「MODERN ROMANTIC」というテーマで甘さだけでは終わらない、今の時代に似合う16ページのモダンなファッションストーリーに登場する。インタビューでは日本、韓国をはじめグローバルに活躍するAYAKAのネイル＆ビューティ事情に迫る。