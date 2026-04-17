俳優の庄司浩平が、23日発売の雑誌『NAILEX』6月号（カエルム）の表紙を飾る。【写真】「モフらせてー」前髪アリのもこもこ“雪ん子”ファッションを披露した庄司浩平庄司は、表紙のほか、中面16ページにわたって登場する。前回出演時に「手がきれい、美しすぎる！」と話題になった庄司。今回もドキッとする美しい手元、ネイルを披露する。前回は“彼氏感”がテーマだったが、今号は“モードな男”の雰囲気に。インタビュー