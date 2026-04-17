任天堂の人気ゲームを原作としたアニメーション映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）のアンバサダーが発表され、西野七瀬、HIKAKINに加え、新たにお笑いコンビチョコレートプラネットが就任した。【画像】進化した映像表現がうかがえる場面カット西野は「もう一度アンバサダーに就任させていただけるなんて光栄です。前作以上に盛り上げていけるよう、映画の魅力とマリオ愛をお届けできたら」と意