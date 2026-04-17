モデルでタレントの吉川ひなの（46）が17日、自身のSNSを通じてマネージメント契約を結び、活動を再スタートすることを発表した。近年は生活拠点を沖縄に置き、子育てを中心とした生活を送っていたが、新たなステージに踏み出す。【写真】「こんなに大きくなったんですね」次女の近影を公開した吉川ひなの吉川はこれまで第一線で活躍する一方、近年は沖縄を拠点に生活し、子育てを中心とした日々を送りながら、自身の在り方や