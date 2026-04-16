とちぎテレビ 新年度を迎え、栃木県内の各市・町の教育長を集めた会議が１６日、宇都宮市で開かれました。 会議では、県教育委員会から新年度の主な施策について説明がありました。 あいさつに立った中村千浩教育長は、特に力を入れて取り組むべき１２項目を挙げ、このうち、「安全管理の徹底」について、２０２６年１月に県内の公立学校に通う生徒が別の生徒に暴行を加える動画がＳＮＳ上で拡散したことに触れました。