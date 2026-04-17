牡(か)蠣(き)のアヒージョ温暖な気候と豊富な栄養分に恵まれた瀬戸内市の虫（むし）明（あげ）湾で育った養殖カキのアヒージョ。ニンニクで香り付けしたエキストラバージンオリーブオイルでじっくりと煮込んだ。全国から注文が舞い込む看板商品地元で７代続く漁師が営む「牡蠣の家しおかぜ」が１５年ほど前から販売。塩加減を調えるなど試行錯誤を経て商品化した。２０１４年に地域の食材や料理を表彰する農林水産省主催の