女性アイドルグループ「夢みるアドレセンス」の元リーダー荻野可鈴（30）が17日までにインスタグラムを更新。第2子となる女児を出産したことを報告した。荻野は「先日、第二子となる女の子を出産いたしました」と、生まれたばかりの愛娘の写真を公開して報告。「今回もパパが立ち会ってくれてとっても幸せなお産でした」と出産を振り返った。「里帰り出産だったので、入院期間中初めてパパとママがいない環境で頑張ってくれてい