「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ。4月16日の第1試合、BEAST Xの中田花奈（連盟）が登場。今シーズン、雀力とともにその美貌にもさらに磨きがかかった「純卓のインフルエンサー」が、入場シーンからファンの心を鷲掴みにした。【映像】美顔＆美ボディ 中田花奈のいつもより長めのカメラ目線乃木坂46の元メンバーであり、現在は自身がオーナーを務める麻雀カフェの経営、さらにはグラビア写真集が大ヒットを