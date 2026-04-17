モデルでタレントのアンミカ（54）が17日までに自身のインスタグラムを更新。旅行のオフショットを公開した。「Fifty and fabulous」と書き出したアンミカ。「前世の弟と呼んでいる、ライフスタイルプロデューサーの@atsushi_416 くんのお誕生日をお祝いするために、弾丸1泊3日でタイのプーケットへ」と報告し「お誕生日は命を頂いた大切な日。10年ごとの節目は特に」と添えた。「タイの旧正月で水をかけ浄める祭り【ソン