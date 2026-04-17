松竹は17日、東京・歌舞伎座で7月2日に初日を迎える「七月大歌舞伎」のラインアップを発表した。昼の部「元禄忠臣蔵」よりの「御浜御殿綱豊卿（おはまごてんつなとよきょう）」では、聡明（そうめい）で風格ある徳川綱豊卿と、気骨ある富森助右衛門をAプロ、Bプロのダブルキャストで上演する。Aプロは、定評のある片岡仁左衛門による綱豊卿と松本幸四郎助右衛門、Bプロは、歌舞伎座では初めてとなる尾上松也の綱豊卿と、初役となる