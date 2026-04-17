アメリカの動画配信大手・ネットフリックスは2026年1月から3月の決算を発表し、純利益が前年同期比83％増の約8400億円だったと発表しました。WBCが独占配信された日本での会員数増加が最も貢献したということです。ネットフリックスが16日に発表した2026年1月から3月までの決算は、売上高が2025年の同じ時期と比べて16％増え、約122億5000万ドル（＝1兆9500億円）で、営業利益は18％増加し、39億6000万ドル（＝6350億円）でした。