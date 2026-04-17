4月17日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 大きな崩れではないが…一時的に雨のところも 今日は高気圧が東に抜け、熊本県内に湿った空気が流れ込んでいます。一日を通して曇りの予想で、所々で一時的に雨が降る天気になりそうです。すでに県内には少し雨雲が掛かっています。大きな崩れではなく、一時的に降って止んでいる時間の方が多いと思いますが、折り畳み傘を持っ