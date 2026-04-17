新日本プロレスは１６日、公式ＷＥＢで米「ＡＥＷ」との５年連続となる合同興行「ＡＥＷｘＮＪＰＷ：ＦｏｒｂｉｄｄｅｎＤｏｏｒ」を６月２８日（現地時間）に米サンノゼのＳＡＰセンターで開催することを発表した。大会には、ＡＥＷと新日本プロレスを始め、ＣＭＬＬ、ＳＴＡＲＤＯＭも参戦を予定している。開催決定に新日本プロレスの棚橋弘至社長は「今回、５回目となる『ＦＯＲＢＩＤＤＥＮＤＯＯＲ』。新日本