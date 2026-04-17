ローマ教皇レオ14世は「世界はほんの一握りの暴君たちによって荒らされている」と述べ、戦争の主導者たちを批判しました。ローマ教皇レオ14世「世界は、ほんの一握りの暴君たちによって荒らされている。それでも、数多くの支え合う仲間たちによって、その絆は保たれている」ローマ教皇レオ14世は16日、訪問先のアフリカ・カメルーンで行った演説でこのように述べ、「戦争を主導する者たちは、破壊にはほんの一瞬しかかからないとい