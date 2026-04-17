元NMB48の和田海佑（みゆ、29）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアオフショットを投稿した。「みゆ、悪いメイドさん？」とつづり、水色のメイド風コスチュームを着用したショットを公開した。胸元をはだけさせるとカラフルなビキニ水着がチラリ。「アップトゥボーイ5月号＃オフショットセブンネット版表紙も飾ってるよん」と伝え、衣装を脱いで、バストやくびれなどの曲線美ビキニ姿も披露した。ファンやフォロ