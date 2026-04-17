３歳牡馬ランキング（前編）年明けの京成杯を快勝したグリーンエナジーphoto by Koichi Miura昨年６月から２歳戦が始まり、夏に重賞戦線がスタートして以降も常に混戦状態にあって、確たる主役がいない状況にある今年の３歳牡馬戦線。３月には牡馬クラシック第１弾となるＧＩ皐月賞（４月19日／中山・芝2000ｍ）の、注目のトライアルが東西で行なわれた。皐月賞と同じ舞台で行なわれたＧ?弥生賞（３月８日／中山・芝2000ｍ）