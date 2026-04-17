カプコンが誇る対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』のハリウッド実写映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』より、圧倒的な熱量を凝縮したティザー予告映像、ゲーム版と同じ日本語吹替キャスト情報、キタオ・サクライ監督の特別コメント動画が一挙に公開された。 1987年にゲームセンターの筐体から誕生した『ストリートファイタ}