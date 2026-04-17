鳥取県の平井知事は赤沢経済産業大臣と会談し、天然ガスなどから製造されトラックなどを動かすために不可欠な「尿素水」の安定供給などを要望しました。【映像】鳥取県知事、赤沢経済産業大臣との会談の様子平井伸治鳥取県知事「尿素水の入手が先々困難になってくるかもしれないということで、非常に不安感を持っている事業者が運輸関係に多く存在する」鳥取県の平井知事は、中東情勢の影響による燃料や石油製品などの流通の目