千葉県大多喜町の養老渓谷では、自然をいかした夜の野外アート展が開催されるのを前にオープニングセレモニーが行われました。【映像】養老渓谷ならではの大自然がライトアップされる様子県は観光地づくりの取り組みの一環として、世界的に活躍するアート集団「チームラボ」によるデジタルアートを展示します。養老渓谷ならではの切り立つ断崖に、花々が咲いては散って行く作品や、立ち並ぶ木々が呼吸をするかのように輝く作