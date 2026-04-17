2034年度以降の南極観測船は海上自衛隊ではなく、JAMSTEC＝海洋研究開発機構が運用する方針であることがわかりました。【映像】次の南極観測船、海洋機構が運用方針南極観測隊はこれまで海上自衛隊が運用する砕氷艦「しらせ」で昭和基地へと移動していました。現在の「しらせ」の耐用年数があと8年に迫る中、政府はきのうの有識者会議で、次の南極観測船は海上自衛隊ではなく、海洋研究開発機構を主体に運用していく方針を明