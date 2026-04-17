◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第1日（2026年4月16日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）ツアー1勝の岩井千怜（23＝Honda）が1イーグル、7バーディー、ボギーなしで大会コースレコードに並ぶ63をマークした。ホールアウト時点で単独首位に立った。U−NEXTのインタビューでは「朝のゴルフが好きなのでティータイム（スタート時間）が凄くいい時間で“今日は気持ちいいな”という気持ちを