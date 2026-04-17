現地４月17日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）の準々決勝第２レグで、鈴木唯人が所属するドイツのフライブルクがスペインのセルタと敵地で対戦。ホームでの第１レグを３−０で制していたなか、この試合にも３−１で快勝し、２戦合計６−１でベスト４に進出した。この試合で２ゴールを挙げる活躍を見せたのが鈴木だ。まずは１点を先制して迎えた39分、ペナルティエリア内でパスを受けると、ディフェンスの股を抜くワンタッチ