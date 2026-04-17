イギリスの公共放送BBCは「深刻な財政難」を理由に最大2000人規模の人員削減に踏み切ると発表しました。【映像】人員削減へ踏み切ると発表した英BBCBBCのデイビス暫定会長は、深刻な財政状況に対処するため全従業員の1割近くにあたる1800人から2000人規模の人員削減を行う方針を明らかにしました。今後2年間でおよそ5億ポンド＝日本円で1080億円程度の経費削減が求められていて、デイビス暫定会長は一部のチャンネルやサービ