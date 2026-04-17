ボートレースからつの「第１５回領巾振山つつじカップ」が１７日に開幕。初日恒例の当地公式ＹｏｕＴｕｂｅ番組「ズバッと！！なべチャンネル」ＭＣ・牧原真由さんのコラム「おまゆの寝言」――。今回は初の桐生遠征のお話しです。【おまゆの寝言】みなさん、こんにちは。牧原真由です。先日、ボートレース桐生のＹｏｕＴｕｂｅ配信にゲスト出演させていただきました。初めての桐生で唐津からなんと約８時間の移動！なかなかの