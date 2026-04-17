東京女子プロレスの１６日（日本時間１７日）米ラスベガス大会でプリンセス・オブ・プリンセス選手権が行われ、王者の荒井優希（２７）が挑戦者のＪ―ＲＯＤを下し、初防衛に成功した。３月の両国大会で第１７代王者に輝いた荒井は、ベルトを誇らしげに掲げてリングイン。屈強な肉体を誇るＪ―ＲＯＤを相手に、米国ファンの前で熱戦を繰り広げた。序盤は相手のパワー殺法に苦戦。場外ではポストに相手の顔を打ち付けるも、逆に