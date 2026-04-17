東京女子プロレスの１６日（日本時間１７日）米ラスベガス大会でプリンセスタッグ選手権が行われ、王者組の「ジ・インスピレーション」ジェシー・マッケイ＆キャシー・リーが「享楽共鳴」中島翔子＆ハイパーミサヲを下し、初防衛に成功した。お色気をまき散らして入場した王者組は観客のお手製ボードをビリビリに引き裂きブーイングを浴びる。ミサヲが英語でマイクアピールでベルト奪還を誓い、攻撃開始。試合は互いに連係を駆