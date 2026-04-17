１７日の東京株式市場は、日経平均株価が前日比２６３円安の５万９２５５円と反落して始まった。 前日の米株式市場は、ＮＹダウは１１５ドル高と反発し、ナスダック指数は１２連騰となり最高値を更新した。ただ、前日の日経平均株価が大幅高となり利益確定売りが出やすいほか、原油価格が上昇したことも警戒され東京株式市場は値を下げて始まった。 出所：ＭＩＮＫＡＢＵＰＲＥＳＳ