アイドルグループのマジカル・パンチライン（愛称：マジパン）が16日、東京・Kanadevia Hallにて、結成10周年記念のワンマンライブ「LiVE PARK 2026 10th Anniversary LiVE〜Shining The Magic〜」を開催した。【別カット】マジカル・パンチライン、10周年ライブショット（複数）マジパン史上最大キャパの本公演。メンバーはメンバーカラーとシルバーを基調とした10周年記念の衣装を身にまとい、ステージはグループの代表曲「