女優の高島礼子（61）が17日までに自身のインスタグラムを更新。人気俳優とのゴルフショットを披露した。自身と俳優の要潤のゴルフ場での自撮り2ショットをアップした。「仮面ライダーアギトさんとゴルフ」とつづった。高島の投稿に、フォロワーからは「本当に礼子さんの周りには素敵な方が集まってますね」「一緒にゴルフ仲間のアギトさんと回って楽しそう！！」「ゴルフ仲間が沢山いますね」「なかなか仮面ライダーアギ