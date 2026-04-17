阪神のイーストン・ルーカス投手（29）が17日、SGL尼崎での2軍練習に合流した。16日の巨人戦（甲子園）では5回7安打4失点で降板となり、今季2敗目。開幕から3試合連続で初回に失点を喫するなど、課題の立ち上がりに苦しんだ。開幕ローテーション入りし、ここまで3試合に登板するも、いまだ来日初勝利はお預け。助っ人は「早く自分の中で問題を見つけて、取り組んで、しっかりと初回から投げられるようにとは思っています」と