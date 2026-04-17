阪神のイーストン・ルーカス投手（２９）が１７日、ＳＧＬで行われるファーム・広島戦の２軍試合前練習に合流した。左腕は開幕ローテ入りを果たすと、来日後、３試合に登板。０勝２敗、防御率５・５２と本調子ではなかった。前日の巨人戦（甲子園）では初回に連続四球から３失点。５回に降板し、７安打４失点と背信投球。藤川監督は試合後に「まあ４月ですからどんな選手も簡単ではないと思いますので」と話していた。