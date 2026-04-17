旭ダイヤモンド工業が急速人気化。大口の買いに寄り付き商いが成立せず、１２００円近辺のもみ合いから上放れを鮮明としている。ダイヤモンド工具の専業大手で、自動車向けのほか、半導体シリコンウエハー向けなどで高水準の需要を獲得している。生成ＡＩ市場の拡大を背景に旺盛な半導体向けで収益を伸ばし、儲けを示す営業利益は足もとで会社側の想定を上回る。１６日取引終了後、２６年３月期の業績見通しの修正を発表、