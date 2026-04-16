ネイチャーラボが手掛ける「ボズレー（BOSLEY）」が、加齢によるハリ・コシ不足やボリューム不足といった大人の髪悩みにアプローチする新作アイテムを発売した。【画像をもっと見る】ボズレーは、日本をはじめとするアジア圏の女性に向け、頭皮環境を整えるヘアケアブランドとして2016年に日本で誕生。頭皮と毛髪にやさしい成分を配合したスキンケア発想で商品を提案し、今年で10周年を迎える。新商品は、頭皮用美容液とサプ