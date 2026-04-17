今月から始まった自転車の交通違反に対する青切符の取り締まりに乗じて、愛知県一宮市で、反則金をだまし取ろうとする詐欺未遂がありました。 【写真を見る】自転車青切符の反則金「いますぐその場で払え」は詐欺ニセ警察官に注意 警察によりますと、15日午後5時半ごろ、一宮市浜町の路上で、自転車に乗っていた男子高校生が、警察官のふりをした男に「罰金の対象です。今ここで6000円払って」と要求されました。 男子高校生