首相官邸に入る石原宏高氏＝2月石原宏高環境相は17日の閣議後記者会見で、熊本県水俣市で5月1日に開催される水俣病犠牲者慰霊式に出席し、被害者団体などと懇談すると明らかにした。今年は水俣病公式確認から70年で、「悲惨な公害を二度と繰り返さないため、歴史と教訓を次世代に引き継ぐ必要がある」と述べた。水俣病は1956年5月1日に公式確認され、この日に合わせ慰霊式がある。被害者団体との懇談も実施され、昨年は4月30日