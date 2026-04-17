◇ア・リーグガーディアンズ4−2オリオールズ（2026年4月16日クリーブランド）ガーディアンズのパーカー・メシック投手（25）が16日（日本時間17日）、本拠でのオリオールズ戦に先発。球団では1981年以来45年ぶりとなるノーヒットノーランを惜しくもあと3アウトで逃した。それでもチームは逃げ切り勝ちで連敗を2で止めた。立ち上がり、先頭・ウォードを四球で歩かせたが、ヘンダーソンを捕邪飛に打ち取ると、アロンソ、