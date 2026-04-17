三井不動産およびCRASHIP PARK実行委員会は5月29日〜31日、日本各地の衣食住の文化を体験できるイベント「CRASHIP PARK(クラシップ パーク)」を、東京ミッドタウン(六本木)で開催する。CRASHIP PARK(クラシップ パーク)イベント名の"CRASHIP"には、Craft(ものづくり)とCraftsmanship(職人技)への敬意が込められている。単なる販売にとどまらず、お茶、コーヒー、日本酒、ワイン、ヴィンテージアイテムなど、約100に及ぶ生産者や販