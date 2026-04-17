映画『ストリートファイター／ザ・ムービー』より、ティザー予告映像が解禁。併せて、日本語吹き替えキャストの情報、さらにはキタオ・サクライ監督が日本のファンへ熱い思いを語る特別コメント動画も公開された。【動画】『ストリートファイター／ザ・ムービー』ティザー映像本作は、日本のゲーム文化を世界へと知らしめた格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター』をハリウッド実写映画化。ティザー予告映像の冒頭では、