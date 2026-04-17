記事ポイント烏鶏庵が母の日限定でカーネーション焼印入りの烏骨鶏かすていらを販売しています。烏骨鶏かすていら2号2本入とバームクーヘンセットは4月24日16時まで送料無料です。烏鶏庵の母の日ギフトは限定デザイン箱で感謝の気持ちを伝えやすい仕立てです。烏鶏庵が、母の日限定の「カーネーション焼印入烏骨鶏かすていら」を通販サイトで販売しています。母の日ギフトは、感謝の気持ちを伝えやすい焼印と限定パッケージで毎年