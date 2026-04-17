元テレビ朝日社員の玉川徹氏が17日、コメンテーターを務める同局「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。フィギュアスケート・ペアの“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを同日、それぞれのSNSで発表したことについてコメントした。2月のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いたりくりゅうは連名で「この度、三浦璃来・木原龍一