赤沢亮正経済産業相は17日の閣議後記者会見で、熊本県菊陽町で半導体事業など手がけるソニーの関連会社に最大600億円助成すると明らかにした。経済安全保障推進法に基づき車載カメラなどに使うイメージセンサーの供給計画を認定した。