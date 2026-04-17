ニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」の放送作家を長年務めている小西マサテル氏が17日、Xを更新。自身のミステリー著作「名探偵のままでいて」が連続ドラマ化されると発表した。小西氏は「【急告】拙作#名探偵のままでいてが連続ドラマ化されることになりました。放送局やキャスト、スタート日時については追ってメディア発表があると思います」と書き出し「原作を読まれた方もそうでない方もきっと楽しめ