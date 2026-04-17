ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は１７日、「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が連名で引退を表明したことを報じた。番組では五輪での演技の映像とともにそれぞれＳＮＳで発表したことを紹介しした。司会を務める同局の江藤愛アナウンサーは「今も忘れないお２人のオリンピック。さびしい気持ちでまだまだいっ